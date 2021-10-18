В Тверской области 18 октября коронавирусом заразились 332 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 18 октября в Тверской области официально подтверждено 71 776 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки - 332 заболевших.

Выздоровел за сутки 241 человек. За весь период пандемии болезнь удалось побороть 60 655 пациентов.

За сутки умерли двое. С начала пандемии - 1747 человек.

На карантине находятся 9374 человека (+89 за последние сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация. По данным на 18 октября прививку сделали 417 641 человек, за последние сутки – 547 граждан.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

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