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Происшествия18 октября 2021 12:59

В Тверской области зять украл у тёщи 7000 рублей

Мужчина скрылся, его ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина тайно перевел деньги с банковской карты

Мужчина тайно перевел деньги с банковской карты

Фото: Анастасия Осипова

В дежурную часть обратилась 60-летняя жительница Бежецка и заявила, что оставила у дочери банковскую карту, позже со счета пропали 7000 рублей.

Полицейские провели розыскные мероприятия и установили, что деньги похитил 25-летний зять потерпевшей. Мужчина ранее был судим и страдает алкогольной зависимостью. В ночь происшествия он тайно перевел себе денежные средства с карты пенсионерки и скрылся.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Местонахождение фигуранта устанавливается. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.