В Тверской области зять украл у тёщи 7000 рублей

Мужчина тайно перевел деньги с банковской карты
Фото: Анастасия Осипова
В дежурную часть обратилась 60-летняя жительница Бежецка и заявила, что оставила у дочери банковскую карту, позже со счета пропали 7000 рублей.
Полицейские провели розыскные мероприятия и установили, что деньги похитил 25-летний зять потерпевшей. Мужчина ранее был судим и страдает алкогольной зависимостью. В ночь происшествия он тайно перевел себе денежные средства с карты пенсионерки и скрылся.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Местонахождение фигуранта устанавливается. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.