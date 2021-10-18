В Тверской области зять украл у тёщи 7000 рублей

Мужчина тайно перевел деньги с банковской карты Фото: Анастасия Осипова

В дежурную часть обратилась 60-летняя жительница Бежецка и заявила, что оставила у дочери банковскую карту, позже со счета пропали 7000 рублей.

Полицейские провели розыскные мероприятия и установили, что деньги похитил 25-летний зять потерпевшей. Мужчина ранее был судим и страдает алкогольной зависимостью. В ночь происшествия он тайно перевел себе денежные средства с карты пенсионерки и скрылся.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Местонахождение фигуранта устанавливается. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.