1673 многодетные семьи в Тверской области воспользовались правом на госвыплаты на погашение части ипотеки

В Тверской области молодые и многодетные семей могут претендовать на единовременные выплаты в 200 тыс., 300 тыс. или 500 тыс. рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области на выплаты на частичное погашение ипотеки для многодетных семей направлено свыше 733 млн рублей из бюджетов разных уровней. Правом на эти выплаты воспользовались 1673 пары с тремя и более детьми. Это информация от областного правительства.

- Право на данный вид помощи со стороны государства многодетные получили с 25 сентября 2019 года. По условиям программы, выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 года. - пояснили в пресс-службе правительства региона.

В июле 2021 года условия программы были расширены. Сейчас выплаты могут быть использованы на погашение кредитов на покупку земельных участков для подсобного хозяйства или садоводства, строительство объекта ИЖС или покупку объекта незавершенного строительства, приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, а также последней доли в праве собственности на недвижимость.

Также возможно получение господдержки по кредитам, предоставленным для оплаты паевого взноса в ЖСК, приобретение жилья, включая оплату ремонта, а также уплату страховых взносов.

В Тверской области молодые и многодетные семей могут претендовать на единовременные выплаты в 200 тыс., 300 тыс. или 500 тыс. рублей.

По инициативе губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей, которые могут участвовать в этой программе. Теперь она доступна семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях - 40 лет.

В сентябре на форуме муниципальных образований Игорь Руденя сообщил об увеличении в 2,5 раза объема бюджетных средств на погашение ипотечных кредитов.

Подробные условия программы можно узнать с помощью сервиса спроси.дом.рф. Кроме того, за консультацией можно обратиться по круглосуточному телефону 8-800-775-11-22.