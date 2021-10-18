Тело молодого мужчины нашли в реке Молога в Тверской области

В Тверской области рыбак утонул в реке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Молога, вблизи деревни Дрюцково, тела мужчины 1980 года рождения. Видимых телесных повреждений нет.

- Личность погибшего установлена, тело найдено приблизительно в 1,5 км от автомобиля мужчины. По предварительной информации, мужчина приехал на рыбалку, - сообщили подробности в региональном СКР.

Причина и обстоятельства смерти устанавливаются. Назначено проведение экспертизы.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.