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Общество18 октября 2021 8:59

Администрацию Ржева через суд обязали отремонтировать дом на улице Калинина

На состояние строения пожаловались жильцы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Решение о ремонте дома принял суд Фото: архив "КП"

Решение о ремонте дома принял суд Фото: архив "КП"

В Ржевскую межрайонную прокуратуру на состояние дома пожаловались жильцы многоквартирного дома № 2 по улице Калинина в Ржеве.

Установлено, что в доме нет горячей воды, протекает крыша, имеются трещины в фундаменте, на стенах и потолке в квартирах - плесень и осыпается штукатурка.

В связи с выявленными нарушениями, отсутствием управляющей организации и бездействием администрации города в адрес главы города Ржева было внесено представление, но нарушения так и не устранили.

Через суд администрацию обязали провести ремонт строения и обеспечить жильцов горячим водоснабжением.

В настоящее время возобновлена поставка горячего водоснабжения, произведены осушение подвального помещения и ремонт отмостки дома.

Решение суда не вступило в законную силу.