Четверо взрослых и 3-летняя девочка пострадали в тройном ДТП в Тверской области

В аварии пострадал ребёнок - девочка, ехавшая в автокресле. Фото: ГИБДД по Тверской области

ДТП произошло вечером 17 октября в Рамешковском районе Тверской области, на 37-м километре автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. Столкнулись три авто: "Hyundai Solaris", микроавтобус "Volkswagen Caravelle" и легковой "Seat".

По предварительной информации от Госавтоинспекции, "Солярис" под управлением женщины 1979 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил "Фольксвагену", за рулём которого был мужчина 1977 года рождения. От удара "Фольксваген" врезался в "Сеат" (за рулём этого авто был мужчина 1996 года рождения).

Пострадали водитель, а также взрослая пассажирка "Фольксвагена". У водителя ссадины головы, у пассажирки - вывих правого плеча. Медицинскую помощь им оказали врачи "скорой", проезжавшей мимо. Женщина-водитель "Соляриса" на попутном транспорте отправилась в Тверь с жалобами на боль в грудной клетке. Пострадали также пассажиры "Сеата": трёхлетняя девочка (она ехала в детском кресле) и её мама мама 1983 года рождения. Они также отправились в Тверь сами, на попутке. Тяжесть их травм пока неизвестна.

В Госавтоинспекции региона отмечают, что все участники аварии были трезвы.