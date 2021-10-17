Тверская полиция напомнила об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

Фальшивый сертификат - подсудное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская полиция 17 октября напомнила жителям региона об ответственности, которая грозит изготовителям и покупателям фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы", - предупреждает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Ответственность регулируется статьёй 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Покупка поддельного сертификата может также обернуться ответственностью за нарушение санитарно-эпидемических норм. Если обладатель фальшивого сертификата окажется источником коронавирусной инфекции, ему, в зависимости от тяжести последствий, может грозить крупный штраф или исправительные работы. А в случае, если заражённый им человек умрёт, - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Тверской области расширен перечень сфер деятельности, где работники подлежат обязательной вакцинации. Первую прививку сотрудники должны получить в срок до 6 ноября, второй компонент вакцины – до 6 декабря.