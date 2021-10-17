В Ржеве Тверской области пешеход обошёл автобус и попал под машину

ДТП произошло на улице Торопецкий тракт. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Ржеве Тверской области автомобиль "Рено Дастер" сбил пешехода. ДТП произошло на улице Торопецкий тракт у дома №30.

26-летний мужчина пытался перейти дорогу около автобусной остановки. Отметим, что пешеходных переходов вблизи данной остановки на Торопецком тракте нет. Пешеход вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса (обошёл автобус спереди) и попал под колёса.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что водитель "Рено" был трезв.