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Происшествия17 октября 2021 17:01

В Ржеве Тверской области пешеход обошёл автобус и попал под машину

Молодой человек пытался перейти дорогу не по переходу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло на улице Торопецкий тракт. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП произошло на улице Торопецкий тракт. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Ржеве Тверской области автомобиль "Рено Дастер" сбил пешехода. ДТП произошло на улице Торопецкий тракт у дома №30.

26-летний мужчина пытался перейти дорогу около автобусной остановки. Отметим, что пешеходных переходов вблизи данной остановки на Торопецком тракте нет. Пешеход вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса (обошёл автобус спереди) и попал под колёса.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что водитель "Рено" был трезв.