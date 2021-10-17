В Тверской области водитель "Рено" скрылся с места ДТП, бросив раненого пассажира

Машина съехала с дороги между Торжком и Осташковом. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Кувшиновском районе Тверской области, на 50-м километре дороги Торжок-Осташков, съехал с трассы и разбился чёрный "Рено Логан". Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили травмированного пассажира - 59-летнего мужчину.

У пассажира была повреждена голова, к нему вызвали скорую помощь. По сообщению областной Госаавтоинспеции, у пострадавшего также имелись признаки алкогольного опьянения. О состоянии водителя пока ничего неизвестно - он скрылся с места ДТП.