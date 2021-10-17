В Тверской области мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом

Погибшие жили в кирпичном доме с печным отоплением. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Вечером 16 октября в деревне Сырцевка Бежецкого района Тверской области, в квартире одного из домов были найдены тела мужчины и женщины 1960 года рождения.

На место трагедии выехали следователи. По данным пресс-службы Следственного управления СКР по Тверской области, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Специалисты пришли к выводу, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В доме было печное отопление.

Личности погибших установлены. Для выяснения всех причин произошедшего назначены экспертизы.

Угарный газ - крайне токсичный компонент продуктов горения, практически не имеет запаха, от этого его называют "невидимым убийцей". Отравление угарным газом - нередкая причина трагедий в холодное время года. "Угореть", имея печное отопление, можно, если слишком рано закрыть вьюшку - заслонку, которая перекрывает дымоход. Закрывать её можно только после окончания топки печи. Случаются отравления из-за неисправностей печного отопления, например, плохой тяги.

Чтобы трагедии не произошло, специалисты рекомендуют тщательно проверять исправность печи и устанавливать дома газоанализаторы.