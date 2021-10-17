В Тверской области за сутки коронавирусом заразились 330 человек, это новый антирекорд

Под наблюдением врачей в данный момент находятся 9285 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, на 17 октября в Тверской области официально подтверждено 71 444 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 330 заболевших - это очередной антиректорд.

Выздоровели за сутки 276 человек. За весь период пандемии коронавирус побороли 60 414 пациентов.

На карантине под наблюдением врачей в данный момент находятся 9285 человек (+48 за сутки).

Умерли от коронавируса с начала пандемии 1746 человек (+6 за последние сутки).

В Твери с начала пандемии зафиксирован 24 491 случай заболевания (112 - за последние сутки).

Продолжается вакцинация. Прививку в регионе сделали 417 094 человека (за последние сутки – 864). Напомним, в Тверской области расширен список сфер деятельности, где работники подлежат обязательной вакцинации.

Вакцинироваться в регионе можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, в ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

Распространение коронавируса в Тверской области - карта на 17 октября. Фото: ПТО

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