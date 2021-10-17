День отца 17 октября впервые отмечают папы Тверской области

У мам праздник есть - нужен свой день и папам! Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 октября в этом году впервые в Тверской области и России отмечают День отца. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 4-го октября 2021 года.

Новый праздник учреждён в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. День отца празднуется во многих других странах мира. В большинстве из них его отмечают в третье воскресенье лета. Наш день пап теперь ежегодно будет праздноваться в третье воскресенья октября.

С первым Днём отца пап Верхневолжья поздравил глава региона.

Отцов региона поздравил губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

«Испокон веков в нашей стране мужчина был главой рода, кормильцем своей семьи, наставником для сыновей и дочерей. У отцов дети учатся трудолюбию и ответственности, заботе о ближних, бережному отношению к женщине, преданному служению родному краю и своей стране. И, конечно, для сыновей папы подают важный пример настоящего мужчины, защитника Отечества», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, в 2020 году в Тверской области был учреждён почётный знак «Слава отца». Им награждаются мужчины, воспитывающие пятерых и более детей. А в октябре 2021 года в Твери прошел «Форум отцов Тверской области». В нём приняли участие отцы из многодетных, замещающих, молодых семей, а также отцы, в одиночку воспитывающие детей. На форум в Тверь приехали папы из муниципалитетов региона. Были организованы дискуссии на важные родительские темы и представлены лучшие практики отцовских проектов.