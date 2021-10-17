Восемь автобусов временно изменят маршруты движения в Твери

Изменятся схемы движения автобусов №6, №7, №12, №24, №42, №45, №113, №141 и №143. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Восемь автобусов временно изменят маршрут движения из-за перекрытия улицы Маршала Конева в Твери. Об этом сообщает оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".

С 6 часов утра 18 октября до 23 часов 50 минут 19 октября на участке от улицы Воровского до улицы Кузнецкой частично изменят схему движения следующие маршруты:

№6 «Юность (молодежный жилой комплекс) – Мамулино»;

№7 «Улица Зеленая – микрорайон «Радужный»;

№12 «Деревня Деревнище (АТП) – Теплоэлектроцентраль-3»;

№24 «Торговый центр «Метро» – улица 1-я за линией»;

№42 «Гипермаркет Глобус – Железнодорожный вокзал»;

№45 «Улица Зеленая – Центральная районная больница»;

№113 «Тверь – Даниловское» (пригородный);

№141 «Тверь – Суховерково» (пригородный);

№143 «Тверь – Емельяново – Гостенево» (пригородный).

Автобусы №6, №7, №12, №24, №42 и №45 в прямом направлении будут проходить по проспекту Ленина до улицы 1-ой Республиканской, по улице Маршала Конева и далее по маршруту. В обратном направлении - по улице Маршала Конева, улице Евгения Пичугина и далее по проспекту Ленина.

Пригородные автобусы №113, №141 и №143 будут следовать в прямом направлении по проспекту Ленина, улице 1-ой Республиканской и далее по маршруту. В обратном направлении – по улице Евгения Пичугина и проспекту Ленина.