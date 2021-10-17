Тверская область выбрала своего "народного участкового"

Народным участковым Тверской области стал Владимир Абдурахманов. Фото: 69.мвд.рф

В Тверской области подведены итоги голосования за лучшего участкового Победитель регионального тура конкурса "Народный участковый - 2021" определён. Им стал майор полиции Владимир Абдурахманов.

Голосование было остановлено 16 октября в 23:59. Владимир Абдурахманов набрал 2755 голосов. Владимиру Абдурахманову 33 года. Он служит в межмуниципальном отделе МВД "Осташковский". Стаж службы в органах внутренних дел - 15 лет. Женат, имеет ребёнка. Неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями руководства.

Теперь Владимиру Абдурахманову предстоит отстаивать честь Тверской области на финале конкурса "Народный участковый" в Москве. Абсолютного победителя, «народного участкового РФ-2021», определят в ноябре - тоже голосованием. Оно пройдёт на сайте МВД РФ, а также на сайте "Комсомолки" kp.ru с 1 по 10 ноября.