В Тверской области полицейские вернули владелице украденный дорогой велосипед

Женщине вернули «железного коня». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Велосипед стоимостью 20 000 рублей украли у жительницы Осташкова Тверской области. 37-летняя женщина оставила «железного коня» на лестничной площадке и не пристегнула его тросом, что облегчило вору задачу.

Полицейские опросили пострадавшую и жителей дома, изучили круг лиц, уже привлекавшихся за подобные преступления и установили подозреваемого - 30-летнего нигде не работающего местного жителя, ранее уже судимого.

«Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что планировал продать украденное имущество. Сотрудниками полиции похищенное было изъято у подозреваемого и возвращено законной владелице», - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Похититель велосипеда теперь может поплатиться своей свободой – возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст.158 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи – 5 лет заключения.