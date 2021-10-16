В Твери закрывают старый книжный магазин

В Твери закрывают в какой-то степени знаковый для города магазин книг. Фото: FB/Михаил Архиреев/коллаж

В Твери скоро не станет знакомого многим горожанам книжного магазина "Знание" на площади Капошвара. О том, что его закрывают, сообщил создатель букинистического магазина в городе Михаил Архиреев.

До декабря в магазине проходит распродажа.

Михаил выразил мысль, думается, немалого количества тверичан:

- Жаль - в свое время это был интересный магазин, с большой историей, который в последние годы, сказать честно, находился в не очень хорошем состоянии.

В комментариях прозвучала мысль, что этот магазин умер "умер еще в середине 90-х".

Напомним, что книжный магазин "Знание" был открыт еще в 1978 году. В 1990-х он "ужимался" в размере - в части помещения торговали не книжными товарами. Сейчас же там остался всего один один отдел с книгами...

Есть информация, что вместо книжного магазина там будет канцелярский.