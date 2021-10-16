После аварии в Твери в больницу увезли трех человек

На пересечении бульвара Шмидта и улицы Жореса столкнулись две иномарки. Фото: УГИБДД по Тверской области/коллаж

На пересечении бульвара Шмидта и улицы Жореса в Твери 16 октября произошло ДТП - столкнулись корейская и японская иномарки. В итоге пострадали трое человек.

В пресс-службе УГИБДД по Тверской области поделились подробностями. Согласно им водитель за рулем Hyundai Accent ехал по улице Жореса и врезался в автомобиль Toyota RAV4.

32-летняя пассажирка корейской иномарки получила сотрясение головного мозга и сломала нос, у ее попутчика - 24-летний мужчины - черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

У 53-летнего водителя за рулем Toyota диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Все они доставлены в горбольницу №4.