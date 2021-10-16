В Тверской области вновь установлен антирекорд по заражению коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация становится все хуже и хуже, количество заразившихся коронавирусом растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По официальным данным, на 16 октября в Тверской области официально подтверждено 71 114 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 322 заболевших. Это очередной антирекорд по количеству заразившихся за сутки с начала пандемии.

Выздоровели за сутки всего шесть человек. За весь период пандемии болезнь удалось побороть 60 138 пациентам.

Восемь человек за минувшие сутки умерли в результате заражения COVID-19. С начала пандемии скончались 1739 граждан.

На карантине находятся 9237 человек (+308 за последние сутки).

Это данные регионального оперштаба.

Больше всего заразившихся в Верхневолжье - в Твери. В областной столице с начала пандемии зафиксировано 24 379 случаев заболевания коронавирусом. 118 - за последние сутки.

Прививку в регионе сделали 416 230 человек, за последние сутки – 2222 гражданина.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, в ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

Графика: ПТО

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