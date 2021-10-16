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Общество16 октября 2021 12:04

Фермерская продовольственная ярмарка открыта в Твери

Она проходит на открытой площадке центрального рынка
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Ярмарка фермерской продукции открыта в Твери.

Ярмарка фермерской продукции открыта в Твери.

Фото: ПТО

16 и 17 октября в столице Верхневолжья проводится областная ярмарка продовольствия. Об этом напомнила пресс-служба правительства региона.

На ярмарке можно купить натуральные продукты от фермеров и агропредприятий из районов Верхневолжья.

Помимо тверских аграриев, приехали сельхозпроизводители из Костромы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Суздаля, Вологды и других регионов страны.

На областной ярмарке традиционно представлена мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты птицеводства, картофель и овощи от фермерских, личных подсобных хозяйств и предприятий.

Ярмарка открыта на площадке центрального рынка по адресу с 9:00 до 17:00.