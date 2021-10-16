В Твери пропал мужчина с татуировками на пальцах

Илья Родионов. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Твери 15 сентября ушел из дома на улице Седова и до сих пор не вернулся обратно мужчина 1991 года рождения - Илья Родионов. Сообщение об этом появилось в паблике ВПСО "Сова".

Его рост 180 см. Это мужчина среднего телосложения, русый с карими глазами, с татуировками на руках и ноге, в том числе на пальцах.

Когда уходил, на нем была салатовая куртка, синие джинсы, темные кроссовки.

Если кто-то что-то знает о местонахождении пропавшего или где-то видел его, просьба сообщить по телефону: 8-952-090-15-31.