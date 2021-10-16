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Общество16 октября 2021 10:57

В Тверской области усиленно ловят пьяных водителей

В регионе проходит профилактическое мероприятие
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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На дорогах ловят пьяных за рулем.

На дорогах ловят пьяных за рулем.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Госавтоинспекция сообщила, что в регионе продолжается профилактическая акция «Контроль трезвости». С 15 по 18 октября сотрудники УГИБДД усиленно проверяют водителей на предмет опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения), управляющих автомобилями в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона - "102".