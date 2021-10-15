Синоптики обещают дождливую субботу жителям Тверской области

Выходые в Тверской области будут дождливыми
Фото: Кирилл ЧАЩИН
Предстоящие выходные не порадуют теплом жителей Тверской области. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье будет ветрено и сыро.
16 октября будет дождливым, до +9 градусов днем, ночью 0... +5.
В воскресенье, возможно, небо немного прояснится и выглянет солнышко, но это не точно. По температурам все те же +9 градусов днем, в ночь на понедельник до -1.
Атмосферное давление ниже нормы - 744-749 мм рт. ст., ветрено.
Выходя из дома, не забудьте зонт и теплый шарф.