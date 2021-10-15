Молодой парень напал на 14-летнюю девушку у торгового центра в Твери

У торгового центра парень напал на 14-летнюю девушку Фото: Евгения ГУСЕВА

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней.

По предварительной информации, 6 октября у торгового центра в Твери молодой человек подошел к 14-летней девушке и без предупреждения применил к ней удушающий прием. Когда потерпевшая начала терять сознание, парень уронил ее на асфальт. С травмами несовершеннолетнюю госпитализировали и оказали медпомощь.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы происшествия.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.