Единоразовую выплату на погашение ипотечного кредита получили 1673 многодетные семьи Тверской области

На реализацию этой меры поддержки в Тверской области направлено 733,45 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1673 многодетные семьи из Тверской области получили единоразовую выплату на погашение части ипотечного кредита, сообщает областное Минсемьи.

На реализацию этой меры поддержки в Тверской области направлено 733,45 млн рублей. Выплата - до 450 тыс. рублей. Она положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребёнок. При этом возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Но важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 года.

Выплаты могут быть использованы не только непосредственно на ипотеку, но и на погашение кредитов на покупку земельных участков для личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство своего дома или покупку недостроенного, на приобретение жилья в рамках льготных региональных программ, а также последней доли в праве собственности на недвижимость.

Кроме того, возможно получение господдержки по кредитам для оплаты паевого взноса в ЖСК, приобретение жилья, включая оплату ремонта, а также уплату страховых взносов. Узнать подробнее о данной выплате можно по номеру 8 800 775-11-22.