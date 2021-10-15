В Твери экс-чиновники Минобразования получили условные сроки за хищение

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районном суде Твери вынесли приговор двум бывшим чиновникам из областного Министерства образования - А. и Б. Их судили за то, что они мошенническим путем похитили бюджетные средства "на выплату компенсации участникам организации и проведения Государственной итоговой аттестации".

Пресс-служба суда сообщила, что А. работала в Министерстве образования региона заместителем начальника управления планирования, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы. а Б. был главным специалистом-экспертом отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования в ведомстве.

Суд приговорил каждого лишению свободы сроком три года. Но на основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком три года шесть месяцев.

Сообщается. что в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел то, что оба виновных написали явку с повинной до возбуждения уголовного дела, заявили о раскаянии, активно сотрудничали со следствием, добровольно возместили часть ущерба. Кроме того. было учтено и то, что у А. и ее родственников есть проблемы со здоровьем, а также сестра-инвалид.

У Б. также обнаружились недомогания, а также есть ребенок.

Приговор вступил в законную силу.