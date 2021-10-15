Подготовка к строительству новой железнодорожной ветки до Завидово началась в Тверской области

Новая ветка будет иметь протяжённость в 15 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги должно поспособствовать развитию туризма. По новой линии туристы смогут без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправиться дальше в путешествие на круизных судах.

Новая ветка будет иметь протяжённость в 15 километров. Построить её даст возможность федеральный кредит в 3,8 млрд рублей, выделенный Тверской области.

15 октября на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, были внесены изменения в схему территориального планирования в Конаковском районе. С этого началась подготовка к строительству ветки.

«Реализация проекта повысит привлекательность региона для туристов, доступность туробъектов для жителей и гостей области. Планируется в том числе, построить аквапарк, гостиницы и другую инфраструктуру. Это хороший проект, который даст новые, интересные рабочие места, обеспечит развитие региона», - прокомментировал начинание глава региона.