Галина Труфанова заведует пульмонологическим отделением. Фото: окб-тверь.рф

Указом Президента России Владимира Путина почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено пульмонологу Тверской областной больницы Галине Труфановой.

Галина Труфанова заведует пульмонологическим отделением для лечения пациентов с коронавирусом, где специальную помощь получают самые сложные пациенты из всех районов Тверской области.

Галина Труфанова также является главным внештатным пульмонологом регионального Минздрава. Как автор и соавтор она издала около 70 работ в области терапии, кардиологии, аллергологии и пульмонологии, методических разработок и учебных пособий для врачей.

Поздравление Галине Труфановой направил глава региона.

«Ваши экспертные навыки, опыт, забота о пациентах вызывают искреннее уважение и высоко востребованы в деятельности Областной клинической больницы как ключевого медицинского центра нашего региона. Желаю Вам новых успехов в работе», – говорится в поздравлении от губернатора Игоря Рудени.

Напомним, заслуженным врачом РФ стал также хирург Тверской областной клинической больницы Сергей Холодин.