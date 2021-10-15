Бывшего адвоката из Тверской области осудили за использование поддельного диплома

Адвоката осудили за использование поддельного диплома Фото: архив "КП"

В Твери перед судом предстал бывший адвокат Адвокатской палаты Тверской области.

Доказательства, собранные Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Экс-адвоката осудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что мужчина в 2003 году получил статус адвоката, используя поддельный диплом о высшем юридическом образовании, и вступил в Адвокатскую палату Тверской области. Своим статусом он пользовался вплоть до 2020 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.