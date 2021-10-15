В Тверской области мужчина украл и продал чужой велосипед

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 42-летняя жительница Весьегонска и рассказала, что у нее украли велосипед, оставленный у здания кафе. Ущерб составил 3 000 рублей.

Полицейские составили описание пропавшего велосипеда, обследовали места возможного сбыта краденого, отработали возможных подозреваемых.

В ходе розыска был задержан 42-летний местный житель.

Мужчина сознался, что сдал влосипед в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на алкоголь. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.