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Происшествия15 октября 2021 15:44

В Тверской области мужчина украл и продал чужой велосипед

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 42-летняя жительница Весьегонска и рассказала, что у нее украли велосипед, оставленный у здания кафе. Ущерб составил 3 000 рублей.

Полицейские составили описание пропавшего велосипеда, обследовали места возможного сбыта краденого, отработали возможных подозреваемых.

В ходе розыска был задержан 42-летний местный житель.

Мужчина сознался, что сдал влосипед в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на алкоголь. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.