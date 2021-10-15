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Спорт15 октября 2021 15:35

ФК "Тверь" обыграл соперников в Калининграде

Игра завершилоась со счетом 2:1
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Футболисты ФК "Тверь" выиграли матч в Калининграде Фото: пресс-служба ФК Балтика-БФУ

Футболисты ФК "Тверь" выиграли матч в Калининграде Фото: пресс-служба ФК Балтика-БФУ

14 октября ФК "Тверь" провел матч 16-го тура Олимп-первенства II дивизиона ФНЛ в Калининграде против местной команды "Балтика-БФУ".

Счет тверская команда открыла на 28-й минуте, но балтийцы быстро отыгрались. Вторую половину соперники начали со счета 1:1.

Подопечные Вадима Гаранина хозяйничали на поле «Балтики-БФУ», но забили только один гол. Турсунов оформил дубль, уверенно реализовав пенальти.

Победа со счетом 2:1 позволила "Твери" вернуться на первое место, опередив "Ленинградец" на два очка.

Следующий матч тверской команды состоится 19 октября в городе Великие Луки Псковской области.