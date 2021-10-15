Губернатор Игорь Руденя встретился с сенаторами и депутатами от Тверской области

На встрече в областном правительстве. Фото: ПТО

15 октября в областном правительстве губернатор Игорь Руденя переговорил с представителями нашей области в обеих палатах российского парламента - сенаторами Андреем Епишиным, Людмилой Скаковской и с депутатами Государственной Думы РФ Владимиром Васильевым, Юлией Сарановой. Во встрече также участвовал председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев.

Игорь Руденя поздравил участников встречи с новым, ответственным этапом их деятельности.

- Работа депутатов Государственной Думы связана не только с количеством законопроектов, деятельностью во фракциях и комитетах. Важна оценка, которую дают избиратели. В зоне внимания должны быть актуальные для жителей вопросы. Самое главное в совместной работе – исполнять все обязательства перед людьми, - сказал Игорь Руденя.

Особо губернатор отметил роль депутатов и сенаторов в реализации молодежной и демографической политики.

В этой связи напомним, что Юлия Саранова стала зампредом комитета по молодежной политике в Госдуме.

Владимир Васильев возглавил фракцию "Единой России".

Также напомним, что Людмила Скаковская впервые наделена полномочиями сенатора Совфеда. Она представитель региона в Совете Федерации от областного правительства.

Андрей Епишин начал представлять Тверскую область в Совфеде от Заксобрания региона в 2016 году. 15 октября выбран вновь.