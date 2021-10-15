Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" на дорогах Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в период с 15 по 17 октября состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекторы будут выявлять водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения, управляющих транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает граждан проявить бдительность и сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102".