В Твери представят театральную премьеру по классике с живой курицей

Даже по картинке в анонсе к спектаклю чувствуется. что публику ждет интересная интерпретация классической пьесы Островского. Фото: Тверской ТЮЗ

Тверской ТЮЗ сегодня вечером, 15 октября в 18:30, представит публике премьеру - постановку "Гроза" по пьесе Александра Островского - классика русской драматургии. Режиссер спектакля - хорошо знакомая уже тверским театралам Вероника Вигг.

Она ставила в ТЮЗе чеховскую «Чайку», «Головлева» по Салтыкову-Щедрину, а также непростой детский спектакль «Сны о кошках и мышах».

В новом спектакле задействовано большинство актеров труппы театра. Причем, как рассказала композитор постановки Юлия Колченская, двое из них - Надежда Мороз (Феклуша, куриный бог) и Андрей Иванов (купец Савел Дикой) - ради премьеры научились играть на музыкальных инструментах.

По нашим сведениям, Вероника Вигг, как, к примеру, и в "Чайке", вновь отформатировала классику, добавив своих режиссерских находок, ходов. В условных декорациях на сцене будет появляться живая курица, в действие вкраплены акробатические трюки...

Заскучать публике не дадут, похоже. Но, впрочем, это же ТЮЗ.

На билеты возник ажиотаж, публика спешит видеть премьеру. Спектакль также покажут 16, 23, 24 октября и 23 ноября.

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