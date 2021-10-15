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Общество15 октября 2021 11:41

В Тверской области нашли подростка, который ушел из интерната в Торжке

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области разыскали пропавшего подростка

В Тверской области разыскали пропавшего подростка

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области прекращены поиски подростка, который 6 октября ушел из Торжокской школы-интерната и не вернулся. Данные о его местонахождении отсутствовали.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка, проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего.

Пропавшего мальчика разыскала полиция. Несовершеннолетний находился у знакомого в Торопце.

В ближайшее время подростка опросит следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.