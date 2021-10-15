В Тверской области нашли подростка, который ушел из интерната в Торжке

В Тверской области разыскали пропавшего подростка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области прекращены поиски подростка, который 6 октября ушел из Торжокской школы-интерната и не вернулся. Данные о его местонахождении отсутствовали.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка, проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего.

Пропавшего мальчика разыскала полиция. Несовершеннолетний находился у знакомого в Торопце.

В ближайшее время подростка опросит следователь. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.