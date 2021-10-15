Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Тверской области

Сирота добилась жилья через прокуратуру и суд Фото: архив "КП"

В прокуратуру Лихославльского района обратилась местная жительница, оставшаяся без попечения родителей, и сообщила о нарушении жилищного законодательства.

Установлено, что в 2016 году сирота включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением, собственного жилья не имеет.

По достижению в 2020 году совершеннолетия девушка не была обеспечена жилым помещением.

По исковому требованию прокуратуры суд обязал администрацию Лихославльского района и министерство социальной защиты населения Тверской области предоставить заявительнице жилое помещение.

Судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.