Тверской мелькомбинат поздравляет с праздником - Днём работника пищевой промышленности

С праздником - Днём работника пищевой промышленности!

От имени руководства Тверского мелькомбината поздравляем вас с праздником - Днём работника пищевой промышленности!

Пищевая промышленность является важной частью экономики Тверского края и нашей с вами повседневной жизни. Она обладает богатым потенциалом для обеспечения региона основными продуктами питания, располагает возможностями для роста.

Именно плоды ваших трудов и ваших талантов радуют людей в будни, а в праздники - особенно. Низкий вам поклон и большое спасибо за вашу такую необходимую каждому человеку работу!

Тверской мелькомбинат сегодня расширяет производство и с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на все вызовы времени. И в этот праздничный день хочется пожелать всем труженикам отрасли развития, эффективности и выдержки высоких стандартов качества.

Мы гордимся работниками пищевой отрасли Тверской области и желаем всем самого крепкого, богатырского здоровья, мира и добра в каждый ваш дом, бескрайнего счастья и всех благ на жизненном пути!

С праздником!

Ваш Тверской мелькомбинат.