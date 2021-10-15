Пенсионерка хотела получить компенсацию и лишилась 190 000 рублей в Тверской области

Пенсионерку обманул телефонный аферист Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратилась 76-летняя пенсионерка и сообщила, что у нее похитили крупную сумму денег.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается компенсация за лекарства в сумме 450 000 рублей. Для получения выплаты необходимо оплатить страховку, налог и ряд других платежей.

Потерпевшая перевела 192 500 рублей на указанный аферистом счет. Обратиться в полицию женщину убедили родственники.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.