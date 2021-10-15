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Происшествия15 октября 2021 10:55

Пенсионерка хотела получить компенсацию и лишилась 190 000 рублей в Тверской области

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерку обманул телефонный аферист

Пенсионерку обманул телефонный аферист

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратилась 76-летняя пенсионерка и сообщила, что у нее похитили крупную сумму денег.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается компенсация за лекарства в сумме 450 000 рублей. Для получения выплаты необходимо оплатить страховку, налог и ряд других платежей.

Потерпевшая перевела 192 500 рублей на указанный аферистом счет. Обратиться в полицию женщину убедили родственники.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.