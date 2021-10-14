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Происшествия14 октября 2021 20:06

41-летний житель Кашина обманул приятеля из Московской области

Потерпевший лишился 80 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина лишился 80 000 рублей

Мужчина лишился 80 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 63-летний житель Московской области и сообщил, что обратился к знакомому для оказания услуг по проведению кадастровых работ с земельным участком в деревни Харлово Кашинского городского округа. Фигурант взял деньги - 80 000 рублей, но работу не выполнил и перестал выходить на связь.

В ходе розыска 41-летний мужчина, житель Кашина, был задержан. Деньги он потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По статье 159 УК РФ фигуранту грозит два года тюрьмы.