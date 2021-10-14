41-летний житель Кашина обманул приятеля из Московской области

Мужчина лишился 80 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 63-летний житель Московской области и сообщил, что обратился к знакомому для оказания услуг по проведению кадастровых работ с земельным участком в деревни Харлово Кашинского городского округа. Фигурант взял деньги - 80 000 рублей, но работу не выполнил и перестал выходить на связь.

В ходе розыска 41-летний мужчина, житель Кашина, был задержан. Деньги он потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По статье 159 УК РФ фигуранту грозит два года тюрьмы.