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Общество14 октября 2021 19:49

Тверскому медику присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Специалиста уже поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Знак «Заслуженный врач Российской Федерации».

Знак «Заслуженный врач Российской Федерации».

Согласно указу Президента России «Заслуженным врачом Российской Федерации» стал хирург Тверской областной клинической больницы Сергей Холодин. С этим событием его поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Талантливый хирург, Вы являетесь одним из ярких и достойных представителей врачебного сообщества Тверской области. Посвятив себя делу сохранения здоровья людей, Вы всегда проявляете в своей работе профессионализм, высочайшую ответственность, чуткость и внимательное отношение к пациентам. Особого уважения заслуживает Ваше мужество и самоотверженный труд по спасению пациентов в условиях пандемии, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Сергей Холодин окончил Калининский мединститут. В профессии - больше 30 лет.

Является врачом высшей категории.

Ежегодно выполняет свыше 300 операций и ассистенций по нейрохирургическому и проктологическому профилям, в сосудистой хирургии.