Тверскому медику присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Знак «Заслуженный врач Российской Федерации».

Согласно указу Президента России «Заслуженным врачом Российской Федерации» стал хирург Тверской областной клинической больницы Сергей Холодин. С этим событием его поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Талантливый хирург, Вы являетесь одним из ярких и достойных представителей врачебного сообщества Тверской области. Посвятив себя делу сохранения здоровья людей, Вы всегда проявляете в своей работе профессионализм, высочайшую ответственность, чуткость и внимательное отношение к пациентам. Особого уважения заслуживает Ваше мужество и самоотверженный труд по спасению пациентов в условиях пандемии, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Сергей Холодин окончил Калининский мединститут. В профессии - больше 30 лет.

Является врачом высшей категории.

Ежегодно выполняет свыше 300 операций и ассистенций по нейрохирургическому и проктологическому профилям, в сосудистой хирургии.