Наркокурьеры перевозили товар по трассе в Тверской области

В Тверской области задержали наркокурьеров из Средней Азии Фото: архив "КП"

В Тверской области полицейскими на 271 км трассы М-10 был замечен автомобиль "Хендай", в котором находились два гражданина Средней Азии 24 и 28 лет.

В ходе осмотра транспортного средства у мужчин изяли 41 свёрток с веществом внутри, мобильные телефоны и банковские карты.

Вещество оказалось "тяжелым" наркотиком, который фигуранты собиралис сбыть через "закладки" в Вышнем Волочке.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Наркокурьеры заключены под стражу. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.