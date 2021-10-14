В Тверской области картофель с начала года подорожал на 46%

Картошка становится не таким уж и дешёвым продуктом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Тверской области продолжает дорожать самый популярный корнеплод - картофель. По данным Тверьстата с начала года картошка в магазинах региона выросла в цене на 46,1%. За последнюю неделю - на 12,05%.
Другие корнеплоды - морковь и свёкла - с начала года выросли в цене в 1,5 и 1,3 раза соответственно.
Цены на овощи тоже на месте не стоят. С начала года капуста подорожала в 2,2 раза. Но за последнюю неделю белокочанная скинула в цене. Правда, менее чем на 1%.
За последнюю неделю также серьёзно выросли в цене помидоры - на 12,76%. Огурцы подорожали на 6,33%. Репчатый лук - на 2,25%.
Растёт в последние семь дней цена на кур (5,94%) и говядину (2,01%).