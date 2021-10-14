Игорь Руденя принял участие в первом заседании Законодательного Собрания седьмого созыва

Губернатор обратился в парламентариям. Фото: ПТО

14 октября губернатор Игорь Руденя выступил на первом заседании Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва.

- Наша задача - оправдать надежды граждан, сконцентрировать свои усилия и административные ресурсы на развитии Тверской области, на выполнении наших обязательств по наращиванию экономики, созданию новых рабочих мест, реализации приоритетов нашей страны и региона, главным из которых является демографическая политика. Первоочередные направления - поддержка молодых, многодетных семей, старшего поколения. Надо усилить внимание к каждой конкретной семье и к каждому конкретному человеку, - подчеркнул Игорь Руденя.

В новый состав областного парламента вошли представители пяти политических партий: «Единой России» (29), «КПРФ» (пять), «ЛДПР» (три), «Справедливой России» (два), «Партии Пенсионеров» (один). Всего в этом созыве будут работать 40 депутатов.

Председателем Законодательного Собрания переизбран Сергей Голубев.

Также сегодня законодатели единогласно выбрали членом Совета Федерации от областного парламента Андрея Епишина.