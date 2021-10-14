Выбран председатель нового созыва Законодательного Собрания Тверской области

В областном парламенте выбрали председателя. Фото: ЗСТО

14 октября на первом после прошедших в сентябре выборов заседании седьмого созыва Законодательного Собрания региона был избран его председатель. Им вновь стал Сергей Голубев.

По итогам тайного голосования он набрал 36 голосов депутатов парламента, двое воздержались.

Сергей Голубев вновь избран спикером. Фото: VK/Сергей Голубев

Сергей Голубев родился 14 августа 1961 года в Жарковском районе.

В 1984-м окончил исторический факультет Калининского государственного университета (сейчас - ТвГУ).

Он - кандидат исторических наук, доцент, автор ряда научных работ в области истории и политологии.

Работал заведующим кафедрой новой и новейшей истории Тверского государственного университета, руководителем исполкома Тверского отделения партии «Единая Россия», заместителем руководителя аппарата Губернатора Тверской области.

С 2006 года - заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области четвертого созыва.

В 2011 году был избран заместителем председателя областного парламента пятого созыва.

В октябре 2016 года избран председателем Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва.

Представитель фракции «Единой России».