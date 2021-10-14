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Общество14 октября 2021 16:43

В Тверской области на поверхности Селигера не нашли мазутных пятен

Минприроды провело проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мазутных пятен на поверхности воды и у берегов не обнаружено Фото: Минприроды Тверской области

Мазутных пятен на поверхности воды и у берегов не обнаружено Фото: Минприроды Тверской области

Минприроды Тверской области проверило информацию о разливе мазута на озере Селигер. Ранее тверские СМИ сообщали, что у моста на остров Кличен обнаружены маслянистые пятна, похожие на мазутные.

Предположительно, загрязнение озера произошло из-за утечки нефтепродуктов с территории бывшей котельной №6 в Осташкове.

На место выехали специалисты, осмотрели акваторию озера Селигер и береговые полосы.

- Мазутных пятен, а также загрязненных нефтепродуктами камней, не обнаружено, - сообщили в Минприроды.