Лжебанкир обманул женщину на 350 000 рублей в Тверской области

Женщина перевела мошенникам 350 000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
В полицию обратилась 43-летняя жительница Нелидова и сообщила, что ей позвонил неизвестный и "развёл" на деньги.
Мужчина представился сотрудником банка и убедил потерпевшую, что мошенники пытаются оформить от ее имени кредит. Для сохранности денег женщине нужно самой оформить займ и перевести средства на "безопасные" счета. Так она и сделала и лишилась 350 000 рублей, а потом пошла в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивает полиция.