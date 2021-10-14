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Происшествия14 октября 2021 14:36

Лжебанкир обманул женщину на 350 000 рублей в Тверской области

Потерпевшая обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина перевела мошенникам 350 000 рублей

Женщина перевела мошенникам 350 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 43-летняя жительница Нелидова и сообщила, что ей позвонил неизвестный и "развёл" на деньги.

Мужчина представился сотрудником банка и убедил потерпевшую, что мошенники пытаются оформить от ее имени кредит. Для сохранности денег женщине нужно самой оформить займ и перевести средства на "безопасные" счета. Так она и сделала и лишилась 350 000 рублей, а потом пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивает полиция.