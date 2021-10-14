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Общество14 октября 2021 14:30

В Тверской области выпустили авторский журнал, посвященный пушкинским местам

Вышел в свет второй номер издания
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вышел в свет второй номер журнала, посвященного Пушкину

Вышел в свет второй номер журнала, посвященного Пушкину

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области вышел в свет второй номер нового авторского краеведческого литературно-художественного журнала "Тверское Пушкиноволжье".

В рубрике "Пушкинское кольцо Верхневолжья: перезагрузка" творческий коллектив журнала разрабатывает и предлагает концепции объектов показа на будущих туристических маршрутах Пушкинского кольца.

Рубрика "Тверская пушкинистика в лицах" рассказывает об ученом и краеведе Георгии Ходакове.

В журнале представлены репортажи, очерки, путевые заметки, научные статьи, посвященные поэту Александру Пушкину, его жизни и творчеству.

- Практически любой читатель способен найти в нем что-то для себя интересное, - уверены создатели журнала.