Новый рекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Тверской области

В Тверской области выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 14 октября в Тверской области официально подтвержден 70 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки - 304 заболевших. Это очередной рекорд по числу заболевши с начала пандемии.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. За весь период пандемии болезнь удалось побороть 60 124 пациентам.

Скончались от ковида за сутки 8 человек. С начала пандемии - 1723 человека.

На карантине находятся 8634 человека (+268 за последние сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация. По данным на 14 октября прививку сделали 411 886 человек, за последние сутки – 1691 гражданин. Запас вакцин в регионе составляет более 153 тысяч доз.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.