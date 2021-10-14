Трое подростков обналичили в магазине Тверской области чужую банковскую карту

Уголовное дело направлено в суд
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Перед судом предстанут трое несовершеннолетних жителей Конакова, подозреваемые в краже денег с банковской карты. Расследование уголовного дела завершено.
Следствием установлено, что 17 мая 2021 года несовершеннолетний нашел на улице банковскую карту и подговорил двух знакомых потратить деньги. Тем же вечером в различных магазинах Конакова подростки купили товара на 4000 рублей.
В ходе предварительного расследования материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен.
Уголовное дело направлено в суд.