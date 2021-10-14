В музее "Ставка Сталина" в Тверской области начинается цикл занятий для школьников "Ржев в пламени войны"

В музее презентуют обучающую программу для школьников Фото: ПТО

14 октября в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" презентуют новую обучающую программу для школьников "Ржев в пламени войны". Программа создана сотрудниками музея и рассчитана на школьников 5-8 классов.

В цикле занятий, приуроченных к трагической дате – 80-летию начала оккупации Ржева (14 октября 1941 года), ребята смогут пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

В музее также представлена художественная экспозиция с работами народного художника РФ Людмилы Юга "Непокоренный Ржев".

Занятия будут проходить несколько раз в неделю.