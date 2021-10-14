Сертификаты о владении русским языком продавали на сайтах в Тверской области

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены объявления о продаже сертификатов о владении русским языком. Данные документы необходимы иностранцам для получения разрешения на временное пребывание, вида на жительства в Российской Федерации.

Прокурор обратился в суд, исковые требования удовлетворены, информация признана запрещенной к распространению. Решение суда в законную силу не вступило.

Ведомство напоминает, что за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, печатей, штампов и бланков предусмотрена уголовная ответственность.